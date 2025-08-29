Aos poucos, o príncipe George vai assumindo as responsabilidades que ocuparão os seus dias quando for adulto - e príncipe de Gales. Percebeu-se isso na passada primavera, quando o filho mais velho de William e Kate esteve num evento no Palácio de Buckingham em homenagem aos veteranos da II Guerra Mundial.

George, de 12 anos, chamou todas as atenções ao juntar-se ao príncipe William e a Kate Middleton neste evento, que aconteceu a 5 de maio.

"Este é o primeiro sinal de que George assumirá os deveres reais", notou Russell Myers do The Mirror à revista People. "Mesmo sabendo que ele é tão novo, parece que está mais confiante do que estava nos anos anteriores".

Meyers, editor real do diário britânico, notou que nesta ocasião George estava bastante comprometido com a 'missão' que tinha em mãos. "É uma grande responsabilidade sentar-se e conversar com um veterano", disse, por seu turno, uma fonte do palácio à época. "Foi incrível".

Este foi um momento fulcral na vida do futuro herdeiro ao trono britânico, o qual mostrou a forma como tem sido preparado pelo pai, William, e pela mãe, Kate, para a posição que um dia irá ocupar: a de rei.

Ora, enquanto os irmãos, a princesa Charlotte, de 10 anos, e o príncipe Luís, de sete, tendem a ser mais expressivos nos eventos públicos, o mesmo não acontece com George, que se revela mais sério. "Ele está numa fase mais séria. Ter todos os olhos sobre ti, sobretudo quando és tão novo, é muito exigente", destaca Meyers.

No entanto, aqueles que conhecem George dizem que é bastante descontraído quando se sente à vontade e que é um irmão mais velho muito brincalhão.

Príncipe George prepara-se para último ano na Lambrook School

Em setembro, o filho mais velho dos príncipes e Gales regressará à Lambrook School para um último ano nesta escola - também frequentada pela princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Para o ano, espera-se que George vá para o Eton College, um colégio exclusivamente para rapazes que também foi frequentado pelo pai William.

A escola fica bastante perto daquela que será a nova casa da família, a Forest Lodge, no Windsor Great Park, para onde planeiam mudar-se no final do ano.