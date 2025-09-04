Kate Middleton apareceu esta quinta-feira, 4 de setembro, no Museu de História Natural, em Londres, ao lado do marido, o príncipe William.

O seu novo look - a princesa trocou o cabelo castanho pelo loiro - chamou a atenção por ser a maior mudança de visual feita por Kate até agora.

A princesa de Gales, de 43 anos, foi visitar os jardins do museu que passaram por várias obras e apresentou, pela primeira vez, o novo visual. Como de costume, Kate continua com o cabelo comprido, com várias ondas e agora muito mais claro.

© Getty Images

O look de Kate Middleton

No que diz respeito à roupa, a princesa de Gales optou por um blazer de tweed com uma camisa branca e os calças de fato simples. Nos pés Kate usou uns mocassins de camurça castanhos claro e como acessório escolheu um colar com as iniciais dos três filhos: George, Charlotte e Louis. Ao seu lado, William também mostrou a sua elegância. O herdeiro ao trono britânico desfilou um blazer escuro que combinou com uma camisa azul clara e ainda umas calças de fato também em tons mais escuros.

Veja as imagens do novo look de Kate em detalhe na nossa galeria.

Apesar destas serem as primeiras fotos de Kate Middleton loira, a princesa já tinha aparecido com o cabelo com a nova cor no passado dia 24 de agosto, em Crathie Kirk, perto do Castelo de Balmoral, na Escócia.

Nas imagens não dava para ver em detalhe o cabelo da princesa já que esta seguia no carro com William e os filhos. Para além dos príncipes também o rei Carlos III, a rainha Camilla, a princesa Ana e o marido, o vice-almirante Timothy Laurence, o príncipe Eduardo e a mulher, Sophie, duquesa de Edimburgo, foram vistos a dirigir-se para o local.

Recorde-se que é neste local que a família real britânica frequenta as cerimónias religiosas cada vez que se encontra em Balmoral.