Helena Coelho reapareceu nas redes sociais e recorreu à sua página oficial de Instagram para explicar aos fãs e seguidores o motivo pelo qual tem estado nos últimos temos mais ausente da mundo digital.

A criadora de conteúdo digital completou 33 anos de vida, tendo celebrado a data rodeada da família.

Helena esteve de férias com o namorado, a filha Íris, o irmão, o sobrinho e outros elementos da família. De forma a aproveitar totalmente este tempo de pausa, a influenciadora explicou que precisou de silêncio e de estar ausente das redes sociais.

Ao contrário do que é habitual, poucas ou nenhumas foram as publicações de Helena Coelho nas redes sociais Instagram e TikTok durante os últimos dias.

"Neste tempo de uma pequena ausência, fiz 33 [anos]. Os últimos tempos trouxeram-me silêncio, mas também trouxeram-me clareza. Foi tempo de olhar para dentro, de aceitar a vulnerabilidade, de perceber que a força está no abraço, no colo, na gargalhada espontânea dos que eu gosto, na família que me recarrega como nada mais consegue.

Tenho poucos registos e os mais maravilhosos tenho de guardar só para mim. Eu sou mesmo uma menina de família, nesta semana encontrei mais paz e senti-me mais amada do que em todo o tempo que não estou com todos eles. E fiz 33, como vos contei. Com mais calma. Com mais presença. Com mais fé no caminho. Bom Setembro para nós", declarou.

Às suas palavras, Helena Coelho juntou as poucas fotografias e vídeos que marcaram estes dias de pausa em família.

A criadora de conteúdo digital, recorde-se, é mãe de Íris, de quatro anos, fruto da relação de longa data com o personal trainer Paulo Teixeira.

Clique para o lado na partilha abaixo para ver todas as imagens: