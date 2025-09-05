A cantora Micaela, de 47 anos, revelou esta sexta-feira, 5 de setembro, no programa da SIC, 'Casa Feliz' que passou por um susto de saúde.

A artista esteve nove meses a lutar contra uma bactéria de estômago, a Helicobacter pylor, que a levou a emagrecer cerca de 16 quilos.

"Recebo mensgens todos os dias. A minha perda de peso não teve nada a ver com dietas nem com exercício físico, eu contraí a bactéria H.pylori.

Durante nove meses, batalhei contra esta bactéria, perdi 16 quilos com muito sofrimento, não desejo a ninguém", começou por contar a Diana Chaves e João Baião.

"Neste momento, está controlada, só não quero é ganhar peso", referiu, mostrando que gosta da nova silhueta.

No fim da conversa a atriz alertou ainda os telespectadores para ficaram atentos aos sinais desta doença como "a azia, refluxo e enfartamento”.

"Façam o exame do sopro, é uma análise muito fácil e deteta a H.pylori. Muita gente não sabe, existe no nosso organismo, todos temos, ela acaba por ativar ou não. Se não for tratada, é um condutor ao cancro de estômago. É muito importante fazermos este despiste. E eu batalhei contra ela durante nove meses, hoje já não a tenho, está adormecida", disse, visivelmente feliz.

Leia Também: Casamento a caminho! Cantora Micaela disse 'sim' a José Orlando

O que é a H.pylori?

De acordo com o site da CUF, estima-se que em Portugal 60% a 70% da população possa ter a presença da bactéria. É ainda referido que a maioria dos casos de infeção surge na infância, "por via oral, através da ingestão de alimentos ou água contaminados e através do contacto entre os indivíduos."

O tratamento é feito "através de medicamentos, nomeadamente vários antibióticos", refere ainda o site.