Cardi B revelou que recusou a oportunidade de atuar no intervalo do Super Bowl em entrevista à Billboard, citada pela People, e explicou o motivo de tal decisão.

"Convidaram-me para o Super Bowl e eu recusei. Sinto que em breve, se conseguir, terei mais sucessos. Vou ficar mais experiente e vou aproveitar mais", acrescentou.

Em 2019, em conversa com a Associated Press, Cardi B já tinha falado sobre o facto de ter recusado atuar no grande palco para apoiar Colin Kaepernick. A artista explicou que foi uma decisão difícil, já que o marido da altura, o rapper Offset, adorava ver o futebol americano, mas sentiu-se obrigada a "apoiar" Kaepernick por este ter "defendido" as minorias.

"O meu marido adora futebol americano. Os filhos dele jogam futebol americano. É muito difícil para ele. Ele queria muito ir ao Super Bowl, mas não pode ir, porque precisa de defender alguma coisa", disse na época, estando na altura nomeada a cinco Grammys.

"Tens de fazer sacrifícios. Precisei de sacrificar muito dinheiro para atuar. Mas há um homem que sacrificou o trabalho dele por nós, por isso temos de o apoiar", acrescentou.

Colin Kaepernick, de lembrar, ajudou a iniciar vários protestos ao ter-se ajoelhado durante o hino nacional dos EUA para consciencializar as pessoas sobre a ação da polícia, a desigualdade racial e outras questões sociais.

Em 2019, artistas como Rihanna e Pink terão recusado convites para atuar no intervalo do Super Bowl. Também Jay-Z deu a entender que recusaria realizar um espetáculo no Super Bowl, e Amy Schumer não quis aparecer em qualquer anúncio.

De acordo com a Associated Press, Cardi B terá dito em 2018 que não iria subir ao palco do Super Bowl até que Kaepernick conseguisse um emprego. O jogador ficou na altura em equipa, e a rapper manteve a sua palavra. Mas se surgir novamente a oportunidade, podemos dizer que a rapper já 'pagou a sua dívida'.

Cardi B, recorde-se, lançou o álbum de estreia, 'Invasion of Privacy', a 6 de abril de 2018. O disco alcançou o primeiro lugar do top de álbuns de R&B/Hip-Hop duas semanas após ser lançado, e manteve-se na lista nas 122 semanas seguintes. Além disso, alcançou o primeiro lugar na Billboard 200, onde permanecer durante 156 semanas.

Alcançando sucessos como 'Bodak Yellow' e 'I Like It', estes renderam a Cardi B o prémio de Melhor Álbum de Rap nos Grammy Awards de 2019. E apenas duas mulheres conseguiram esse feito: Lauryn Hill e, mais recentemente, Doechii.

Ainda sobre o Super Bowl, de lembrar também, o artista que este ano atuou no intervalo do jogo foi Kendrick Lamar.