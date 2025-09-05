Sara Norte mudou o seu estilo de vida já que está focada em manter-se saudável. A alimentação está mais cuidada, os treinos físicos aumentaram a intensidade e as mudanças são visíveis. Esta sexta-feira, 5 de setembro, a artista esteve no programa 'Casa Feliz' onde conversou com Diana Chaves e João Baião sobre o processo, revelando ainda uma novidade: tem um projeto novo.

"Eu não me peso muito porque sou obsessivo-compulsiva e então não quero que isso se torne uma obcessão mas já perdi 12 quilos com muito sacrifício", começou por revelar a atriz.

"Perdi seis quilos sozinha mas agora tenho ajuda da minha PT, da Joana Andrade, que me tem ajudado bastante. Muita disciplina, mudei completamente a minha alimentação porque era o grande problema.

Eu comia as minhas emoções. Estava triste comia um queque com chocolate", revelou a atriz, de 40 anos. Agora, Sara está mais calma em relação a isso e admite que "voltou à terapia". "Estou feliz", adianta.

Sara Norte: Novo projeto a caminho?

Sara Norte revelou ainda na entrevista que uma das motivações que a levaram a mudar o estilo de vida foi também um novo trabalho.

"[Esta mudança] Começou por ser para mim só que entretanto apareceu também um trabalho que vou este ano e, apesar de não me terem dito para eu emagrecer, acho que a personagem pede. Tenho estado aqui na luta.

Nos primeiros 15 dias eu só chorava porque falta ali qualquer coisa. Sou sincera. [...] Faço dez quilómetros por dia, uma caminhada de manhã e outra à noite depois do jantar. Noto uma grande diferença, hoje é a primeira vez que estou a vestir um tamanho M", garantiu.

Mesmo com uns quilos a mais, a atriz garante que nunca teve problemas de autoestima.

"Eu gosto de mim gorda, magra, não tenho esse tipo de problemas, sou atriz e já fiz nus estando um bocadinho mais gordinha, não é por isso. Aos 40 anos começas a pesar as coisas, depois surgiu este trabalho", concluiu a atriz.

Veja aqui a entrevista de Sara Norte.

"Muito exercício e muita fome"

A atriz já tinha confessado que tinha adotado um estilo de vida mais sausável. Aliás, no fim do passado mês de agosto, a comentadora do 'Passadeira Vermelha' revelou aos seguidores das redes sociais que tinha perdido dez quilos às custas de muito sacríficio.

"Este vídeo é para mim própria. Quando me der vontade de ir ali comer um hambúrguer, que era o que eu fazia sempre que vinha trabalhar, sempre, só tenho aqui a mostrar que aqui cabia outra Sarinha.

"Muito paredão, muito exercício e muita fome também", referiu Sara Norte num vídeo onde mostra a diferença do corpo.