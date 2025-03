Na rubrica 'Fofoca da Semana' desta sexta-feira, 14 de março, contamos a mais recente celeuma que envolve Helena Coelho e as influenciadoras digitais Mariana Bossy e Mafalda Creative.

Tudo começou quando Mariana e Mafalda fizeram um episódio do podcast 'Plágio' para contar que descobriram ter sido bloqueadas por Helena Coelho.

As duas mostraram-se surpreendias com a atitude e chegaram a afirmar ter pena porque já não conseguiriam acompanhar o crescimento da filha de Helena, a pequena Íris. "Eu adorava ver a Íris a crescer", atirou Mafalda Creative, aparentemente em tom irónico.

Dias depois, Helena Coelho gravou um vídeo no qual explica o porquê de ter bloqueado as duas influenciadoras.

"Bloqueei duas pessoas, duas pessoas que estavam a gozar com o nome da minha filha num espetáculo à frente de 500 pessoas", começou por referir.

"Podem brincar à vontade, mas tenho direito a saber quem é que quero nas minhas redes sociais", completou.

Helena referia-se ao espetáculo 'Plágio ao Vivo', onde aparentemente o nome de Íris terá sido alvo de paródia.

"Mas há uma coisa que está errada, não eram só 500 pessoas que estavam a ver...", brincaram Mariana Bossy e Mafalda Creative ao voltarem a falar sobre o tema em mais um episódio do podcast.

Mafalda Castro, amiga de Helena Coelho, partilhou na rede social TikTok um vídeo no qual parece referir-se a esta 'fofoca'. "Odeio 'mean girls energy'. Não tinha graça com 15 anos. Continua a não ter aos 30", disse a apresentadora.