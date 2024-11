Bárbara Bandeira e Dillaz parecem ser o novo casal sensação. Depois do namoro com Richie Campbell, que durou dois anos e que terá acabado este ano, é agora conhecido o suposto novo companheiro da cantora.

Este rumor, que é o tema da rubrica Fofoca da Semana, do Fama ao Minuto, terá começado na rede social X, com alguns internautas a reagirem a esta suposição.

As influenciadoras digitais Mariana Bossy e Mafalda Creative comentaram esse assunto no podcast 'Plágio', sob o tema 'Casais que andam em segredo'.

A dada altura Mafalda comenta: "Não estava à espera, do nada, que a Bárbara Bandeira namorasse com o Dillaz". As influencers revelaram ainda que no X já se falava da diferença da idades, já que o artista tem 33 anos e Bárbara 23.

Os dois fizeram a música 'Carro', em conjunto, no ano passado, e eram 'rivais' nos prémios MTV Best Portuguese Act de 2024.

O anterior companheiro da cantora era Richie Campbell, mas os artistas terminaram a relação depois de dois anos juntos. Já Dillaz teve dois filhos com Andrea Bravo: Leonor e Leonardo.

