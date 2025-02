Os criadores de conteúdos digitais têm inovado cada vez mais para chegarem ao seu público das formas mais diversificadas. O lançamento de jogos tem sido uma aposta recorrente e agora foi a vez das amigas Mariana Bossy e Mafalda Creative o fazerem.

O jogo de cartas intitula-se 'Renascimento', tem ilustrações de Maria Reis e é inspirado na rubrica do podcast das influenciadoras, 'Plágio'.

O objetivo é que os jogadores possam fazer "renascer a carreira de várias pessoas famosas, sem se sentirem culpados".

O jogo é composto por três baralhos: o de pessoas, o de renascimentos e o de coisas absurdas. "Ganha o jogo quem for mais fun and funny".

A par do lançamento do 'Renascimento', que Mariana e Mafalda jogaram no episódio mais recente do seu podcast, as influenciadoras publicaram também um vídeo com todas as regras.

Ora veja.

