Helena Coelho partilhou com os seguidores do Instagram uma fotografia que os deixou 'de queixo caído'. A imagem revela as enormes semelhanças entre a influenciadora digital e a sua filha, Íris.

Helena recordou uma fotografia da sua infância, a propósito da entrada de Íris, de três anos, no ballet. A imagem em questão mostra a influenciadora em criança, igualmente numa aula de dança.

As reações dos seguidores ao verem a fotografia, disponível na galeria, não deixam margem para dúvidas. "É a cara chapada da mãe", realçou a grande maioria.

