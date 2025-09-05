Carina Frias e Tiago Rodrigues estiveram esta sexta-feira, 5 de setembro, no programa 'Dois às 10', da TVI, para relatarem na primeira pessoa o pânico que viveram recentemente com os incêndios que deflagraram em Portugal no mês de agosto.

Carina, antiga concorrente do 'Big Brother', é de Moimenta da Beira, que pertence ao distrito de Viseu, e da varanda de sua casa conseguia ver as chamas.

"Foi muito desesperador", assumiu, explicando o receio que sentiu de ver as chamas chegarem ainda mais perto de casa.

A determinada altura, a zona onde a jovem vive ficou sem luz e o pai, que estava a ajudar no combate aos incêndios, incontactável. Felizmente, tudo acabou bem ainda que com alguns prejuízos para a família. O tio de Carina "perdeu várias máquinas agrícolas".

Tiago Rodrigues quase perdeu a vida devido aos incêndios

Tiago Rodrigues, que também é antigo concorrente do 'Big Brother', viveu igualmente o drama provocado pelos incêndios, chegando mesmo a correr risco de vida e a perder anos de trabalho ao ver um terreno de família arder.

"A pessoa começa a entrar em pânico, mesmo", admitiu lembrando a manhã na qual abriu a janela e viu as chamas perto.

"Quando eu e o meu pai chegámos aqui vimos o inferno. Um comboio de quilómetros de fogo", contou ao mostrar os estragos na quinta da família, onde tinham castanheiros e diversas árvores de fruto.

"Assim que chegou aqui, tivemos de fugir. Eu voltei para trás para vir buscar uma Nossa Senhora que temos aqui, num nicho, que foi o meu pai que contruiu há muitos anos. Quando me vi encurralado pelas chamas e pelo fumo preto, não conseguia ver nada, a minha única solução foi esta, saltar para dentro deste tanque com água."

"Cheguei aqui ao pé da Nossa Senhora e disse, ajuda-me que eu já não consigo sair daqui", continuou, sem conseguir disfarçar o semblante triste de quem perdeu anos de trabalho e arriscou a própria vida.

"É um sentimento de impotência, mesmo", rematou Tiago Rodrigues.

Veja aqui o testemunho completo de Carina Frias e Tiago Rodrigues, ambos antigos participantes do 'Big Brother'.