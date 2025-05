O estudo conduzido em dez homens saudáveis por investigadores da Faculdade de Medicina da Geórgia em Augusta, nos Estados Unidos, revela que o consumo de uma só refeição da chamada fast-food produziu alterações quase imediatas e danificadoras nas artérias.

A junk food, às vezes também denominada fast food, caracteriza-se por ser composta por alimentos de rápida ou nenhuma confeção, refinados, enlatados e a baixo preço, o que favorece o aumento do seu consumo por parte da população mais jovem ou com menos recursos. Alguns dos exemplos mais comuns são os hambúrgueres, sandes, pizzas, batatas fritas, gelados, bolos, entre outros.

No presente estudo, os 10 participantes praticavam exercício físico regularmente, apresentavam níveis saudáveis de colesterol e tinham um perfil lípidico dentro dos valores normais. Tyler W. Benson, primeiro autor do estudo, dividiu então os homens em dois grupos.

Um dos grupos, com cinco homens, recebeu um batido de leite com elevado teor de gordura, mas proporcional ao peso dos participantes. Os outros homens receberam uma refeição com as mesmas calorias dos batidos, mas pobre em gorduras saturadas.

Os investigadores fizeram exames bioquímicos aos participantes quatro horas depois das refeições, tendo-se focado no impacto da gordura sobre os glóbulos vermelhos. Foi observado que os glóbulos vermelhos ficaram mais pequenos e bicudos no caso dos homens que fizeram a dieta gorda. Os investigadores explicam que esses bicos nos glóbulos vermelhos danificam as veias, constituindo a base de várias doenças cardiovasculares.

Infeção no organismo

Por outro lado, observou-se também o aumento da presença da enzima mieloperoxidase (MPO) nesse grupo de homens, que se pensa estar implicada na aterosclerose, uma doença que se caracteriza pela obstrução das artérias aumentando o risco de doença coronária.

Já nos glóbulos brancos, observou-se o aumento dos monócitos pro-inflamatórios, como se a ingestão de fast-food provocasse uma infeção no organismo.

Segundo os investigadores, estes danos são no entanto reversíveis e tendem a desaparecer oito horas mais tarde no caso das refeições de fast-food esporádicas.