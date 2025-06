Apesar do Trooping the Colour ser a comemoração oficial do aniversário do soberano britânico - neste caso, o rei Carlos III - a verdade é que uma das protagonistas do evento acaba sempre por ser Kate Middleton.

As expectativas quanto ao visual que a princesa de Gales vai escolher para a ocasião são sempre altas. Este ano não desiludiu ao recriar um coordenado usado pela sogra, a princesa Diana.

Desde logo, não faltaram notícias a compararem a mãe e a mulher do príncipe William.

Tendo isto em conta, na presente galeria recordamos 10 ocasiões em que Catherine recriou visuais da icónica e eterna Lady Di.

Leia Também: Em dia marcante para Carlos III, Kate recria look da princesa Diana