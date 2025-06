Kate Middleton e a filha Charlotte foram as protagonistas do Tropping The Colour, evento que celebra o aniversário do rei, que decorre este sábado em Londres, Inglaterra.

Tanto a mãe como a filha usaram roupas a combinar e o azul foi a cor escolhida. A princesa de Gales usou um casaco -vestido da marca Catherine Walker, um chapéu Juliette Botterill e brincos de pérola que pertenciam à rainha Isabel II.

Já Charlotte brilhou com um vestido azul, mais claro, e com uma faixa branca na cintura. O penteado - umas tranças- completaram o visual.

Veja os detalhes dos looks na galeria.

Leia Também: As primeiras imagens do Trooping the Colour (aniversário de Carlos III)