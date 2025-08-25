A iniciativa tem início às 19h00, com um momento de música ao vivo e jantar servido em formato à la carte. Às 21h30, a praça transforma-se em sala de cinema ao ar livre para a exibição do filme "La La Land". A sessão de cinema é gratuita e aberta ao público, com pipocas e gelados disponíveis para todos os participantes.

"O objetivo é proporcionar uma experiência que une diferentes dimensões: o convívio em torno da gastronomia, a cultura através do cinema e o contacto direto com a paisagem do barrocal algarvio, onde se insere o Ombria", destaca a equipa da unidade hoteleira.

O Ombria Algarve é um projeto turístico e residencial com 153 hectares, localizado a sete quilómetros de Loulé e a vinte quilómetros das praias e do aeroporto de Faro.

As reservas para o jantar podem ser feitas através do site do hotel.