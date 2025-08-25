Verónica Fernández de Echegaray, mais conhecida como Verónica Echegui, morreu este domingo, dia 24 de agosto, aos 42 anos de idade, vítima de um cancro, conforme asseguraram fontes ao jornal El País.

A artista, natural de Madrid, destacou-se pela sua versatilidade e capacidade de construir personagens complexos. O seu talento foi, inclusive, reconhecido em 2022, depois de ganhar um prémio Goya pela Melhor Curta Metragem de Ficção enquanto realizadora, guionista e coprodutora de 'Tótem Loba'.

Segundo o diário espanhol, muito poucas pessoas tinham conhecimento da sua doença, sendo que os últimos dias foram passados já no Hospital Universitário 12 de Octubre..

A sua última aparição foi numa série da Apple TV+ chamada 'Love You to Death'.

A preenchida carreira de Verónica Echegui

Echegui ficou famosa após ter protagonizado 'Yo soy la Juani' (2006), um drama de Bigas Luna que lhe valeu uma nomeação para os prémios Goya por Melhor Atriz Revelação. Antes disto, a artista já tinha integrado outras séries televisivas como ('Una Nueva Vida' e 'Paco e Veva').

Desde então, a artista somou uma série de sucessos como '8 citas' (2008), 'La casa de Mi Padre' (2008), 'La Mitad de Óscar' (2010), 'Kamikaze' (2014), L’ofrena (2020) entre outros.

Fora de Espanha, Verónica integrou filmes como '&Me' (2013), 'You're Killing Me Susana' (2016) ou mesmo 'À Fria Luz do Dia' (2012) com Henry Cavill, Sigourney Weaver e Bruce Willis.​

Mais recentemente, em 2024, participou enquanto atriz no thriller político 'Justicia Artificial' no qual deu vida a uma juíza que descobre uma conspiração relacionada com a inteligência artificial no sistema judicial.

Echegui também se tornou numa voz pela defesa das mulheres ao denunciar abusos sexuais de que foi vítima na indústria do audiovisual. "Antes normalizava-se. Suponha-se que tu é que tinhas de ter cuidado e que toda a responsabilidade recaía sobre nós [mulheres]", chegou a referir numa entrevista que deu em 2020 ao Icon.

