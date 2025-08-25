Os "Passeios Luminosos" regressam a Beja no dia 30 de agosto (21h15) com uma homenagem especial a Mestre Isaclino Palma (1927-2025), um dos rostos mais singulares da cidade. Proprietário de taberna e café, contador de histórias, atleta e treinador amador, escultor do barro e guardião das tradições alentejanas, Palma deixou uma marca na memória coletiva da comunidade.

O percurso será guiado por Manuel Passinhas, historiador, pintor e artista plástico, e por Ana Santos, compositora e multi-instrumentista, que levarão o público por ruas e lugares marcados pela vida e obra do Mestre. "Entre memórias, episódios e testemunhos, a caminhada revisita tanto o convívio de Isaclino com intelectuais, artistas e políticos como o seu olhar atento sobre o quotidiano popular", informa o município.

As suas obras, muitas delas preservadas no Centro UNESCO para a Salvaguarda do Património Imaterial, permanecem como testemunhos vivos de Beja.