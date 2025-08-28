Ainda se lembra de Cristiana Dionísio? A concorrente do 'Secret Story 5' ficou conhecida junto do público devido à sua boa disposição, amor pela dança e voz inconfundível. Na manhã desta quinta-feira, dia 28 de agosto, Cristiana esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', na TVI.

Questionada sobre o motivo que a levou a entrar no reality show, já lá vão 15 anos, Cristiana respondeu: "Sempre gostei do mundo da televisão e já fazia figurações e também dançava. Pensei: porque não? Fiz a inscrição, entrei. Nem estava à espera".

"Nem sabia para o que é que eu ia, porque nem acompanhava o programa", afirmou, notando que naquela altura ainda existia uma certa inocência entre os concorrentes que deixou de existir.

"Quando eu entrei era mais aquela coisa com o Daniel e com a Liliana, porque ficámos muito próximos. A Liliana até pediu para eu ficar no outro quarto, não sei se era para disfarçar ali a coisa. Mas senti que já havia um clima", recordou, referindo-se a Daniel Gregório e Liliana Filipa, dois dos concorrentes desta edição que se mantêm juntos até hoje (estando inclusive de casamento marcado e tendo dois filhos em comum).

Cristiana lembrou ainda Bruno Savate, confessando que este a conseguiu tirar do sério logo na primeira semana: "Na primeira semana tivemos uma grande discussão, mas depois fiquei super amiga dele e até hoje damo-nos bem", reconhece.

A convidada acabou por conquistar o 6.º lugar no programa: "Quando saí estava a aproveitar mais as presenças, depois participei noutros reality show. Deixei a dança de lado. Depois fui mãe e foquei-me no meu filho", afirmou, referindo-se a Dylan, de oito anos.

Atualmente trabalha na área da estética, confessando que não é a área que a apaixona, uma vez que o seu sonho sempre foi na verdade dançar e dar aulas.

Por fim, Cristiana Dionísio afirmou que o programa mudou a sua vida, mas que tudo depende da imagem com que público fica. "Eu tenho um bom feedback. As pessoas conhecem-me como se tivesse saído ontem", completou.

Vale notar que no próximo mês de setembro chega à TVI o 'Secret Story 9' que entregará ao vencedor o maior prémio da história: cerca de 250 mil euros. A edição será apresentada por Cristina Ferreira.