A família real da Noruega enfrenta uma das maiores crises de sempre. Marius Borg Hoiby, filho da princesa Mette-Marit, foi acusado de 32 crimes, incluindo quatro violações, conforme o procurador-geral da Noruega Sturla Henriksbo anunciou este mês.

Segundo revela a revista Hola!, o julgamento acontecerá no próximo ano, em 2026, mais precisamente entre 3 de fevereiro e 13 de março. As audiências terão lugar no Tribunal de Oslo.

Prevê-se que o julgamento venha a durar cerca de seis semanas, com um dia de 'folga' em cada uma delas. No total serão 24 sessões nas quais o filho da princesa da Noruega e todos os envolvidos serão ouvidos.

Marius Borg poderá ser condenado a 10 anos de prisão

Marius Borg arrisca-se a ser condenado a 10 anos de prisão, conforme informou o procurador-geral numa conferência de imprensa.

"A pena máxima para os crimes mencionados na acusação é uma pena de prisão de até dez anos", sublinhou à época.

"Este caso é muito grave. Violação e violência em relacionamentos íntimos são atos muito graves que podem deixar marcas permanentes e destruir vidas", realçou ainda.

"O facto de Marius Borg Hoiby fazer parte da família real não deve, obviamente, significar que seja tratado com mais brandura ou mais severidade do que se atos semelhantes tivessem sido cometidos por outras pessoas", insistiu o procurador.

As quatro violações pelas quais Hoiby é acusado ocorreram em 2018, 2023 e 2024, com a última a ser perpetrada após o início da investigação policial.

O filho mais velho da princesa, de 28 anos, é especificamente suspeito de "uma violação com penetração" e "duas violações sem penetração", indicou a polícia.

De acordo com a lei norueguesa, o conceito de violação abrange também atos sexuais sem penetração, cometidos quando a vítima não consegue resistir.

Como o padrasto de Marius, o futuro rei da Noruega, reagiu às acusações

O príncipe Haakon foi o primeiro membro da família real a manifestar-se sobre os 32 crimes de que Marius foi acusado, antes de um compromisso em Trondheim (no qual fugiu às perguntas dos jornalistas sobre o polémico caso).

Num comunicado emitido pela Casa Real Norueguesa, o príncipe notou que este momento "tem sido desafiante e difícil para todos". "Ficaram esclarecidas quais as acusações. Cabe ao tribunal agora decidir. Da nossa parte continuaremos a cumprir as nossas obrigações", disse ainda.

Marius, recorde-se, é fruto de um anterior relacionamento que a princesa Mette-Marit teve antes de conhecer o príncipe Haakon.