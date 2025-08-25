Na Rua de São Marçal, a poucos metros do Príncipe Real, funciona o Zazah, um restaurante que aposta na fusão de produtos portugueses com influências internacionais, com sotaque carioca. O espaço é discreto, com cerca de duas dezenas de lugares, balcão amplo e uma decoração onde se misturam materiais como madeira, tijolo e vidro.

O Zazah possui um acervo de arte contemporânea, entre o qual se destaca o MAPA, de João Louro, uma das quatro versões existentes e a única que se encontra fora de um museu, que representou Portugal na Bienal de Veneza. A obra é uma peça central do espaço, simbolizando a ligação entre culturas e a globalização, refletindo a visão cosmopolita do restaurante.

O restaurante celebra em 2025 oito anos de atividade, afirmando-se como um projeto sólido, com identidade própria e uma ligação constante ao bairro e à comunidade. Desde a abertura, em 2017, o Zazah tem procurado dar corpo a uma visão internacionalizada da gastronomia lisboeta contemporânea com cozinha de autor, num ambiente descontraído, em diálogo com a arte, a música e o vinho.

Zazah, a mesa lisboeta com sotaque do mundo créditos: Divulgação

Desde 2023, a cozinha do Zazah é liderada por Matheus Franklin, que começou a cozinhar aos 19 anos e passou por restaurantes com estrela Michelin no Brasil, incluindo o Olympe, do chef Troisgros, encerrado durante a pandemia, experiência que considera a sua verdadeira escola. Apesar da admiração pela cozinha asiática, a sua formação baseia-se na tradição francesa, complementada pelo toque da gastronomia brasileira e influências mediterrânicas.

No Zazah, essa fusão traduz-se numa cozinha do mundo, onde cada prato alia técnica, sabor e diversidade de referências, mantendo sempre a identidade portuguesa. A filosofia da casa centra-se na valorização do produto — fresco, sazonal e maioritariamente local — trabalhado com técnicas modernas, criatividade e respeito pelo ingrediente.

Quem nos recebe à mesa é Marcello Sales, gerente e sommelier. Como nos explica, o Zazah pretende ser um espaço de encontros, cultura, música e partilha, pensado para que quem entra se sinta em casa, coma bem e queira voltar.

Zazah, a mesa lisboeta com sotaque do mundo créditos: Divulgação

Marcello também traz consigo experiência em restaurantes estrelados no Brasil e um profundo conhecimento de vinhos, adquirido após a sua passagem pelo exército. No Zazah, faz provas regulares e acompanha de perto a evolução das garrafas que chegam à carta, incluindo algumas compradas diretamente em França, avaliando diferenças de estilo e potenciais de envelhecimento.

Em termos de garrafeira, o Zazah é uma verdadeira joia rara, um lugar secreto, ainda pouco descoberto por enófilos, que combina grandes referências nacionais — como as edições do Barca Velha (2008 e 2011), Chryseia ou Mouchão — com rótulos mais raros e fora do circuito habitual. Durante a visita, provámos um Herdade da Figueirinha 2005 e um Quinta da Lapa Reserva 2012, exemplos de vinhos cuidadosamente selecionados, e que dificilmente encontraremos nas garrafeiras comuns.

Destaque para o facto de a carta de vinhos incluir grandes formatos, que associamos normalmente a ocasiões especiais como Terras do Grifo Essência 2019 – 1,5L, o Redoma Magnum 2019 – 1,5L ou Pesquera 2009 – 5L.

Zazah, a mesa lisboeta com sotaque do mundo créditos: Divulgação

Embora tivessem muitos amigos em comum no Rio de Janeiro, Matheus e Marcello não se conheciam pessoalmente. Chegaram ao Zazah com apenas alguns dias de diferença, há três anos, e desde então a sua cumplicidade e espírito carioca marcam o dia a dia do restaurante, refletindo-se na cozinha, no bar e no atendimento.

Esse espírito ficou evidente durante o apagão que afetou a Península Ibérica, no passado mês de abril. Coincidindo com a chegada das compras da semana, a equipa improvisou, colocando o grelhador na rua e confecionando os ingredientes no fogo para evitar desperdícios. O resultado foi inesperado: todo o stock foi vendido e a rua encheu-se de pessoas, num verdadeiro happening gastronómico que se prolongou noite dentro, mostrando a criatividade e resiliência que definem o Zazah.

Uma cozinha para partilhar

O chef e a equipa privilegiam ainda o aproveitamento integral dos ingredientes e uma abordagem de partilha informal, com pratos pensados para dividir. A base da cozinha é o fogo, exigindo controlo rigoroso de temperatura e tempo, e uma constante adaptação aos produtos disponíveis. Como sublinha Matheus Franklin, o fogo “traz características diferentes. A brasa é viva, está cada dia de um jeito. É uma adaptação para a cozinha muito diferente”.

Zazah, a mesa lisboeta com sotaque do mundo créditos: Divulgação

As alterações no menu seguem a sazonalidade e a experiência do cliente, permitindo testar combinações, inovar e ajustar receitas ao longo do ano. O menu mais recente aposta na leveza, frescura e ousadia, refletindo a maturidade do restaurante e a capacidade de se reinventar.

Começa pelo couvert, simples, mas essencial, com o pão de fermentação natural, manteiga caseira e queijo artesanal (3,5 € por pessoa), preparando o paladar para os pratos seguintes.

Segue-se a seção “Para Iniciar”, com propostas que combinam criatividade e técnica: da Burrata fresca com pesto de manjericão, avelã e marmelada de tomate (16 €) aos croquetes de alheira (8 €), passando pelo Crudo de peixe curado com alga kombu, ponzu e laranja (17 €) ou as Gambas no carvão com espuma de beurre blanc e pimentos fermentados (21 €).

Na secção “Para Continuar”, encontram-se pratos principais que exploram sabores intensos e equilibrados, do Arroz caldoso de costela com agrião e pimentos fermentados (19 €) ao Corte do chef grelhado no carvão com demi-glace (30 €). Entre as sugestões, há opções de peixe e carne, como o Peixe do dia grelhado no carvão com acelga e ajo blanco (31 €) ou o Porco grelhado no carvão com puré de tomate defumado, molho demi-glace com cogumelos e couve de Bruxelas (29 €).

Zazah, a mesa lisboeta com sotaque do mundo créditos: Divulgação

Os acompanhamentos permitem complementar a refeição com sabores e texturas distintas, desde o puré de batatas com trufas negras (10 €) aos legumes grelhados no carvão (10 €) ou a salada fresca com nozes caramelizadas e queijo feta (8 €).

Por fim, a seção “Antes de ir embora” reúne as sobremesas, todas com preços entre 8 € e 9 €, incluindo o Bombom vegano de amêndoa, creme de amendoim e tâmaras, a Torta basca com sorvete de goiaba ou o Fudge de chocolate com caramelo de café e sorvete de Baileys. Uma maneira doce de concluir a experiência, mantendo a atenção à qualidade e à criatividade do Zazah até à última garfada.

O bar do Zazah é uma extensão da experiência gastronómica, com uma carta de cocktails de autor que mistura clássicos reinventados, criações sazonais e interpretações de sabores internacionais. Com a curadoria de Mariana Ferreira, responsável pelo bar e pela criatividade das propostas.

Zazah, a mesa lisboeta com sotaque do mundo créditos: Divulgação

Entre os clássicos da casa, destacam-se o Pink Sister (gin, gengibre, limão, morango, aquafaba, 12 €), o Blue Sky (gin, lima, aquafaba, curaçau blue, 10 €) e o Oasis (rum, manjericão, abacaxi, lima, aquafaba, 9 €).

A secção Autorais revela a criatividade do bar, com propostas como o Purple Angel (pisco, pitaya, lima, aquafaba, vermute branco, 14 €), o Moulin Rouge (vodka, espumante, morango, manjericão, canela, 14 €) e o Royal Zazah (gin, abacaxi, lima, limoncello, manjericão, hortelã, 13 €).

Zazah Morada: Rua São Marçal 111, 1200-420, Lisboa, Portugal

Horário: aberto de domingo a quinta-feira das 19h00 às 00h00 e sexta-feira e sábado das 19h00 às 01h00

Contactos: +351 21 134 4468 | +351 939 848070 | gerencia@zazah.pt

Online:

https://www.zazah.pt/

https://www.instagram.com/zazahlisboa

https://www.facebook.com/zazahlisboa

Para os amantes do gin, a carta inclui opções como o Vintage Red (gin floral, hibisco, água de rosas, 12 €) e o High Lisbon (gin, erva príncipe, lima, cardamomo, ginger ale, 14 €). Já os Old School trazem clássicos como o Blood Mary (sumo de tomate temperado, vodka, molho inglês, tabasco, azeitonas, pimentas,12 €), o Aperol Spritz (10 €) e o icónico Porn Star Martini (vodka, maracujá, lima, espumante brut, 15 €).

Mais do que um restaurante, o Zazah consolidou-se como um ponto de encontro no Príncipe Real — entre pessoas, culturas e ideias — e como parte do ritmo da cidade. Marcello nota um facto curioso. Há clientes que vêm de propósito para beber um copo ou para degustar uma sobremesa prolongando a noite em torno da mesa, num ambiente descontraído. É esse espírito que transforma o Zazah num espaço democrático, sempre aberto a novos encontros.

O SAPO Lifestyle esteve no Zazah a convite.