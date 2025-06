Junho já chegou e com ele vem um dos eventos mais importantes do ano para a família real britânica: o Trooping the Colour.

Trata-se da celebração oficial do aniversário do monarca britânico - neste caso o rei Carlos III - marcado por uma parada militar e um espetáculo aéreo por parte da Royal Air Force.

Espera-se que a família real se reúna para a ocasião, contando-se com a presença dos filhos do príncipe William e da princesa Kate: George, de 11 anos, Charlotte, de 10, e Louis, de sete.

Um dos momentos mais aguardados é a subida dos membros da 'Firma' à varanda do Palácio de Buckingham.

No ano passado, o evento marcou a primeira aparição pública de Kate Middleton após vencer o cancro.

