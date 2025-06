O príncipe William tem vindo a assumir mais responsabilidades da realeza ao longo dos anos, tendo sido uma delas o ducado da Cornualha, quando o pai, Carlos III, subiu ao trono.

No que diz respeito à gestão do ducado, funcionários reais deram conta do comportamento "impaciente" e mesmo "mandão" de William.

Em declarações ao The Telegraph, o secretário Will Bax afirmou: "Ele é fácil de seguir porque tem uma grande convicção e personalidade, e realmente mostra o que sente em termos de interesse social e o desejo de ter um impacto positivo no mundo".

Bax realçou igualmente que William é "muito exigente", algo que na sua perspetiva é ótimo, uma vez que o herdeiro ao trono é "ambicioso".

Ben Murphy, que trabalha no ramo imobiliário, revelou que o príncipe de Gales tem "uma impaciência saudável, tal como o seu pai". Esta "impaciência" é boa no sentido em que põe "as coisas a funcionar", realça.

