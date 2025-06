Kate Middleton não será vista em compromissos públicos esta semana. A informação surge depois da princesa de Gales ter falhado a Royal Ascot - evento de corridas de cavalos que acontece todos os anos em Londres e que reúne membros da família real, personalidades da aristocracia e outros grupos da sociedade.

A princesa de Gales, de 43 anos, faltou à competição equestre, uma vez que continua em busca do equilíbrio entre os compromissos da realeza e os tratamentos contra o cancro.

Vale notar que Catherine tem vindo a fazer um regresso gradual aos compromissos públicos, desde que finalizou os ciclos de quimioterapia no outono de 2024. As duas últimas vezes que surgiu em público foi no Trooping the Colour - celebração oficial do aniversário do monarca britânico e no Garter Day - comemoração em homenagem à Ordem da Jarreteira e respetivos membros.

Segundo Rebecca English, editora real do jornal Daily Mail, Kate não irá cumprir nenhum evento até ao final da semana, mas é "muito provável" que assista ao torneio de ténis Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira, dia 30 de junho.

A princesa será igualmente um dos elementos chave na Visita de Estado Francesa que acontecerá no Castelo de Windsor, entre os dias 8 e 10 de julho, embora não se saiba se participará no banquete oficial (ocasião na qual exibe sempre os melhores vestidos e as mais belas joias).

Tal aconteceu no passado mês de dezembro, a propósito da visita oficial do Emir do Qatar, o xeique Tamim bin Hamad al-Thani e da mulher, Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim al-Thani. Embora os tenha recebido, Kate Middleton faltou ao banquete que entretanto aconteceu no Palácio de Buckingham.

Um regresso aos poucos, ao seu próprio ritmo

Se antes tinha uma agenda cheia e, por vezes, assoberbada com compromissos relativos às muitas causas sociais que destaca enquanto membro sénior da família real britânica, o mesmo não acontece agora.

Após ter sido diagnosticada com cancro (não foi revelado onde) em 2024, a mulher do príncipe William adotou uma nova abordagem ao trabalho… e à vida.

Permaneceu ausente durante os tratamentos de quimioterapia, apenas surgindo em público em raríssimas ocasiões, como foi o caso do Trooping the Colour ou Wimbledon.

Apesar de já ter terminado os ciclos de quimioterapia, Catherine continua a ser vigiada pelos médicos, dada a gravidade da doença contra a qual o sogro, o rei Carlos III, continua a lutar.

Desta forma tem cumprido eventos que considera fundamentais, algo que deverá acontecer este verão. Contudo, haverá uma pausa na sua agenda durante o período de férias escolares dos filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis - que será passado em Norfolk. Também é provável que a família se junte depois ao rei Carlos III e à rainha Camilla em Balmoral, Escócia, no mês de agosto, como é tradição na realeza.