Após um período de férias que durou três semanas, eis que Kate Middleton regressou aos compromissos reais esta quinta-feira, 4 de setembro, ocasião na qual exibiu o seu novo visual. A princesa de Gales clareou o cabelo, pelo que em vez estar morena, está loira.

Contudo, o novo look dividiu opiniões. Se por um lado houve quem adorasse a imagem renovada da mulher do príncipe William, por outro houve quem tecesse duras críticas.

Não ficando indiferente aos comentários negativos, Sam McKnight, antigo cabeleireiro da princesa Diana, saiu em defesa de Kate.

"Estou chocado, horrorizado, consternado e enojado com todos os comentários asquerosos feitos hoje sobre a princesa de Gales. O cabelo de uma mulher é algo muito pessoal, é a sua armadura, defesa, confiança e muito mais", escreveu no Instagram.

"Não consigo acreditar no quão malignos e desprovidos de qualquer tipo de empatia são os comentários, a maioria feitos por outras mulheres, a atacarem uma jovem vulnerável, que não tem escolha, em virtude de com quem se casou e do papel que assumiu, de enfrentar corajosamente o público", continua.

"Tenho a certeza de que ela preferiria estar longe da esfera pública", referiu ainda Sam.

"Ela representou o nosso país de forma brilhante, discreta e altruísta, o 'soft power' que ainda temos como nação. O cancro afeta cada pessoa de forma diferente, mas [é] transformador para todos. Então deixem-na em paz. Que vergonha", completou.

Desde logo Sam - que trabalhou com nomes como Kate Moss, Naomi Campbell e Lady Gaga - foi elogiado por seguidores.

"Bem dito, Sam. Ela está linda. Que vergonha essas pessoas cruéis", notou um seguidor. Já outro acrescentou: "Acho que estas palavras têm um verdadeiro significado vindas de ti. A Catherine estava linda hoje. Ela está sempre. Nem consigo imaginar de como é viver debaixo deste escrutínio".

Tendo trabalho com Lady Di ao longo de vários anos, Sam falou do impacto que teve sobre a imagem da 'princesa do povo' numa entrevista que deu à Vogue, em 2022.

"As grandes mudanças de cabelo geram sempre muitas atenção da imprensa - mesmo que se mude o risco do cabelo para o lado, vai parar às notícias", refletiu.

"Ela tinha noção disso e não queria criar distrações ao trabalho de caridade que fazia. Foram precisos anos para a convencer a deixar as permanentes antigas. Tive de a convencer que não precisava realmente delas", completou.

O novo visual de Kate Middleton

Foi numa visita ao Museu de História Natural, em Londres, que aconteceu esta quinta-feira, dia 4, que Kate mostrou publicamente o seu novo visual.

Para a ocasião, a princesa de Gales optou por um look estilo executivo ao conjugar um blazer em tons de castanho acinzentado com calças pretas em alfaiataria e camisa branca.