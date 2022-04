1. Correr ao ar livre

Recomendamos que inicie a sessão com uma caminhada em velocidade moderada, até conseguir uma boa temperatura corporal. Pouco a pouco, aumente a velocidade até correr a um ritmo constante, durante 15 minutos. Este exercício aeróbico ajuda a melhorar o rendimento físico, bem como a manter o peso e fortalecer os músculos. É especialmente recomendável para aquelas pessoas que estão a perder peso, já que perderão massa gorda, enquanto aumentam o tecido muscular.

2. Abdominais

Neste primeiro exercício de tonificação, são trabalhados os abdominais. Para começar, sente-se num muro ou banco do parque. Coloque as mãos de cada lado do corpo e deite a parte superior do corpo para trás. Nesta posição, levante as pernas com os joelhos dobrados, aperte os abdominais e estique as pernas e volte a dobrá-las. Faça 4 séries de 5 repetições.

3. Agachamento com apoio

No seguinte exercício trabalhará os glúteos e quadríceps, continuando a ser necessário o apoio do banco. De costas para o banco, coloque um dos pés em cima do mesmo, com o peito do pé virado para o banco, enquanto a perna de apoio está reta, suportando o peso corporal. Mantendo-se nesta posição, deve dobrar a perna como se quisesse agachar-se e voltar a esticar. Repita o exercício 10 vezes em 3 séries com cada perna. Descanse entre séries.

4. Flexões

Com as flexões trabalhará principalmente braços e peito e terá benefícios a nível de rendimento físico em geral. Para encontrar a posição correta é recomendável começar apoiando as mãos e as pontas dos pés no solo e elevar o corpo até fazer uma linha horizontal. Baixe o corpo, mantendo as costas retas e os cotovelos para trás. Volte à posição inicial, esticando os braços. Repita 10 vezes e faça 3 séries, descansando entre elas.

5. Salto

Neste exercício trabalhará as pernas com alguma intensidade. Procure um pequeno muro ou escada e coloque ambos os pés de frente para ele. Salte sobre o muro e volte a saltar para retornar à posição inicial. Faça 3 séries de 8 saltos, descansando entre cada uma delas. Exercícios com saltos, como este, ajudam a reduzir a gordura do corpo.

6. Jumping Jacks

O seguinte exercício ajuda a trabalhar a agilidade, resistência e mobilidade, melhorando também a coordenação e o equilíbrio. Não será necessário qualquer complemento. Abra e feche as pernas e os braços enquanto salta. Faça 3 séries de 8 saltos, descansando entre cada um deles.

