Ovos turcos com feta

Uma receita fácil e bem versátil. Uns ovos que vão bem ao almoço ou ao jantar, ou mesmo naquele lanchinho maroto da tarde, em que apetece algo guloso. A sugestão é de Alida Remtula, do blogue "Alida's Food".

Muitos vegetais para dentro de um tacho e sai um ratatouille. O ovo é como a cereja no topo do bolo. Experimente.

Ratatouille com lentilhas castanhas e ovo escalfado

Ovos com espinafres

Esta receita de ovos é muito rápida de fazer e com poucos ingredientes. Ainda assim é uma receita cheia de sabor. Fica ainda melhor se a gema ficar mal cozida, ótimo para molhar o pãozinho. Uma sugestão de Alida Remtula do blogue "Alida's Food".

Cestinho de pão com ovo e presunto

Com meia dúzia de ingredientes, prepara uns deliciosos ovos de forno que, inclusivamente, fazem uso do pão do dia anterior. O presunto oferece um toque guloso a esta receita.