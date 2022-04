Ratatouille com lentilhas castanhas e ovo escalfado

Preparação

Lave e corte os pimentos em cubos de 1 cm.

Descasque e pique a cebola e o alho.

Lave o tomate, pele e corte em cubos de 1 cm com grainhas.

Lave e corte a curgete em cubos de 1 cm.

Coza as lentilhas e reserve.

Num tacho ao lume coloque um fio de azeite, adicione a cebola picada e deixe refogar, em seguida, adicione o alho, as ervas Provence, o sal e a pimenta q.b.

Junte os pimentos e deixe refogar três minutos. Em seguida adicione o tomate e deixe refogar mais três minutos. Por último adicione a curgete, as lentilhas e um pouco da água de cozer as lentilhas e deixe cozinhar em lume brando.

Num tacho ao lume com água a ferve e um pouco de vinagre, faça um remoinho na água com a ajuda de umas varas e adicione o ovo no centro. Deixe 3 minutos e retire com a ajuda de uma escumadeira.

Coloque o Ratatouille num prato fundo e sirva o ovo escalfado no centro do prato.