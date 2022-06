Com a fruta de verão pode fazer nutritivas e deliciosas receitas como neste caso, um mix de meloa, melancia e melão, todos servidos bem frescos.

Burrata é um delicioso queijo mozzarella de interior sedoso. Nesta salada, casa com a doçura da meloa e dos figos.

O segredo para conseguir uma boa salada é a qualidade dos ingredientes. Por isso, use e abuse da fruta da época, bem madura e de preferência biológica.

Uma entrada bem fresca, rápida e muito fácil de fazer! Além de muito saborosa e saudável, faz um figurão em qualquer mesa.

Uma proposta original e fresca, apesar de inusitada, repleta de vitaminas e sais minerais essenciais. Uma aposta segura para a esta estação que pode replicar com outros frutos em todas as outras épocas do ano.