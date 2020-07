Salada de meloa cantaloupe com presunto e manjericão fresco

Preparação

Cortar a meloa ao meio e retirar as sementes.

Retirar a polpa da meloa com uma colher como se fossem pequenas bolinhas.

Cortar as fatias de presunto em pedaços.

Rechear o interior de cada metade de meloa com as bolinhas de meloa, presunto e com manjericão fresco a gosto.

Temperar com azeite, flor de sal e pimenta preta moída na hora.

Servir de imediato.