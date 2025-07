Situado em Vila Nova de Gaia, com vista sobre o Douro e o centro histórico do Porto, o The Yeatman é um hotel vínico de luxo com estrela Michelin e integra, a partir deste verão, uma nova proposta gastronómica no seu rooftop: o Bar 360. O espaço passa a acolher refeições ao ar livre com um conceito centrado no barbecue, disponíveis em horários fixos ao longo do fim de semana.

A experiência realiza-se às sextas-feiras, das 18h30 às 21h00, aos sábados ao almoço (13h00 às 15h00) e jantar, e aos domingos ao almoço. O serviço é feito em mesas partilhadas, com a possibilidade de reserva de mesas privadas para grupos a partir de seis pessoas. O valor por pessoa é de 65€, sem bebidas incluídas, sendo necessário efetuar reserva antecipada através do site do hotel.

A ementa tem base mediterrânica e é desenhada pelo chef executivo Ricardo Costa, responsável pelo restaurante gastronómico do The Yeatman. As refeições incluem carnes, peixes e legumes preparados na grelha, pão e focaccias saídas do forno a lenha, saladas e sobremesas. Os pratos variam consoante a sazonalidade dos ingredientes e são preparados ou finalizados à vista dos clientes.

The Yeatman Rua do Choupelo, (Santa Marinha), Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 220 133 100, e-mail: events@theyeatman.com

A carta de bebidas propõe uma seleção de vinhos brancos, tintos e rosés, espumantes, cocktails clássicos, sangrias e cervejas. O conceito, informal e partilhado, integra-se na linha de experiências gastronómicas do The Yeatman, acrescentando uma nova opção com enfoque no convívio e na cozinha ao vivo.