Tatiana e Rúben Boa Nova estão de férias no Brasil. O casal voltou ao Rio de Janeiro, tal como revelaram no passado fim de semana e como mostram também as últimas partilhas de ambos na rede social Instagram.

"Chegámos ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Acho que por mais vezes que cá venha, é difícil cansar-me disto", declarou a antiga concorrente do 'Secret Story' no passado fim de semana.

Tatiana mostrou ainda nas redes sociais as melhores e primeiras imagens desta viagem. Confira a galeria para vê-las.

Leia Também: De férias, Tatiana e Ruben Boa Nova fogem para o calor