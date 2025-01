De férias no Brasil, Tatiana e Rúben Boa Nova tiraram uma fotografia num painel do 'Big Brother Brasil' e na legenda deram a entender uma possível participação no reality show.

"Desejem-nos sorte. Inscrição feita", escreveu Tatiana, longe de imaginar que haveria quem não percebesse tratar-se de uma brincadeira.

"Tirámos esta fotografia numa brincadeira. Estávamos numa festa aqui no Brasil, na descrição da mesma escrevemos brincadeirinha e, ainda assim, as pessoas conseguem ser tão estúpidas, até mesmo um pouco burras, desculpem-me a expressão", lamentou a antiga concorrente do 'Secret Story'.

A empresária mostrou as muitas mensagens em tom de crítica que recebeu, nomeadamente as que acusam o casal de não trabalhar. O que a levou a explicar que ambos têm dois negócios já há alguns anos, que os "sustentam".

"Trabalhamos para isso, não devemos nada a ninguém e quem nos conhece (que é o que realmente importa), sabe o quanto nos dedicamos ao nosso trabalho", reforçou.

"Pessoas que não podem ver ninguém de férias e começam logo a dizer que temos é que ir trabalhar, são pessoas invejosas, mal-amadas e, com certeza, com muitos problemas pois não é a criticar e invejar a vida alheia que a vossa vida vai melhorar. Isso dá-me mesmo pena", completou.

Eis abaixo a foto que deu origem à polémica:

