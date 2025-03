Vanessa Ferreira engordou 18 quilos desde que engravidou do segundo filho, confessou a ex-concorrente do 'Secret Story' ao exibir as suas curvas nas redes sociais.

"Cheguei aos 81 kg num ápice. Porém, amo da mesma forma esta versão mulher", declarou ao mostrar-se em lingerie num vídeo partilhado através da rede social Instagram.

Vanessa Ferreira e o companheiro, Valério, estão à espera de uma menina. O casal já é pai de um menino, Matteo.

A ex-concorrente do reality show da TVI, recorde-se, teve uma perda gestacional em maio de 2024.