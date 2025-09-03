Ruben Silvestre, antigo concorrente do 'Secret Story 8', e Ana Soares, ex-participante do 'Big Brother', marcaram presença esta quarta-feira, 3 de setembro, no programa 'Dois às 10', da TVI, para publicamente, em direto, revelarem o sexo do primeiro filho.

Ana engravidou depois de ter sofrido três abortos relacionados com trombofilias, "uma predisposição genética para trombose e embolia", que segundo a própria prejudicavam a formação da placenta.

Ultrapassados o primeiro trimestre de gestação, o casal está agora mais feliz que nunca. Ainda assim, Ana admite viver "sempre com medo".

"Todas as idas à casa de banho é um medo de ver ali alguma coisa que não quero ver", confessou.

Já Ruben admitiu que ainda não lhe "caiu a ficha" de que em dezembro irá nascer o primeiro filho. "Acho que só vou mesmo perceber que vou ser pai quando o tiver nos meus braços", disse.

Por terem há já muito tempo o desejo de aumentar a família, as possibilidades de nomes para o bebé estavam escolhidas "há imenso tempo". No caso de um menino, a escolha seria Salvador e para menina a hipótese seria Ana Clara.

Apesar de já saberem ambos qual o sexo do bebé, o futebolista e a companheira foram convidados pela produção do programa matutino a fazer publicamente a revelação.

Em direto, o casal abriu uma caixa que tinha dentro balões cor de rosa. Desta forma revelaram que está uma menina a caminho, que tal como mencionado anteriormente vai chamar-se Ana Clara.

Por fim, Ana Soares referiu que tem sido uma "grávida fácil", sem grandes desejos, mas que já engordou até ao momento 12 quilos. A ex-concorrente do 'Big Brother', recorde-se, está grávida de seis meses.

A polémica participação de Ruben no 'Secret Story 8'

Ruben Silvestre e Ana Soares, recorde-se, deram que falar devido ao facto de terem reatado a relação depois de o jogador de futebol ter terminado a sua participação no 'Secret Story 8'.

O futebolista entrou no reality show solteiro, tendo protagonizado momentos de 'flirt' com Flávia (conhecida como Nufla). Contudo, mal abandonou o programa voltou para os braços da ex-namorada.

Soube-se depois que Ruben e Ana Soares tinham terminado o noivado por estarem a viver um período delicado, motivado em grande parte por terem tido uma perda gestacional.

O casal mostrou-se mais unido que nunca ao anunciar em julho deste ano que iam ser pais.

"Só nós sabemos o caminho até aqui. E agora queremos que todos vocês, que torcem por nós, vibrem connosco esta nova etapa tão mágica", podia ler-se na partilha.

Ruben Silvestre e Ana Soares não são os únicos ex-concorrentes de reality shows que vão em breve aumentar a família. Tatiana e Ruben Boa Nova, antigos participantes do 'Secret Story', aguardam a chegada do segundo filho, um menino.

Também Vânia Sá, ex-'Secret Story', está grávida. A empresária espera o primeiro filho, fruto de uma relação de longa data.

