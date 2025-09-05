Manuel Luís Goucha saiu publicamente em defesa do marido, Rui Oliveira Nunes, depois de este ter sido duramente criticado nas redes sociais.

Como começou a polémica?

A celeuma teve início na tarde de quinta-feira, 4 de setembro, depois de Rui Oliveira Nunes ter partilhado na sua conta oficial de Instagram uma fotografia na qual surgiu repleta de bijuteria.

Na legenda da imagem, o apresentador da CMTV explicou tratar-se de uma brincadeira. No entanto, poucos parecem ter percebido.

"Os meus amigos acham que o Rei do Gado português sou eu. E encheram-me de criatividade. Que a amizade se mantenha sempre divertida. Obrigado, Maya, Léo Caeiro, JM De Freitas, Ricardo Goncalves Azedo, Isabel Nunes da Silva Barbosa e Ana Teresa Mota", disse Rui na legenda que acompanhou a imagem (que pode ver abaixo).

As críticas de fãs e seguidores



© Reprodução Instagram - Rui Oliveira Nunes

Entre fãs e seguidores parece que nem todos consideraram a imagem de Rui uma brincadeira de bom tom. Por falta de atenção à legenda da publicação ou mesmo por não terem visto graça na brincadeira em questão, as críticas não se fizeram tardar.

Entre os comentários negativos destacam-se as seguintes mensagens: "Ridículo andar assim tão enfeitado"; "Gosto mais da modéstia do Goucha, está muito exibicionista"; "Ai, Rui, não gosto de muita fantasia. Seja o que sempre foi, um senhor simples".

Maya, amiga do apresentador da CMTV e responsável pela brincadeira, chegou a responder a uma das críticas explicando: "Isto é bijuteria oferecida por amigos numa alusão a Sinhozinho Malta".

Goucha saiu em defesa do marido

Perante os comentários negativos dos quais Rui Oliveira Nunes foi alvo, Manuel Luís Goucha resolveu sair publicamente em defesa do marido.

O apresentador da TVI partilhou a polémica fotografia do marido e na legenda declarou:

"Ontem, pelo visto, o Rui teve uma almoçarada com alguns amigos, promovida pela Maya. Dela terá também partido a ideia, ou não fosse engenhosa, de o cumularem de pechisbeque ourado, assim ao jeito de sinhôzinho Malta, a personagem brilhantemente criada pelo Lima Duarte na novela Roque Santeiro. Lembra-se?

O momento de pura diversão ficou registado entre risadas e afecto. Postada a foto no seu Instagram logo houve quem, por certo nem lendo a legenda elucidativa, não entendeu a brincadeira de amigos e partiu para o destrato. Uma minoria, dir-me-ão, sim mas militante. A mesma de sempre, de mal com a Vida, e até acredito que possam ter as suas razões, que conquistou tribuna nas redes sociais para espalhar o ódio, a raiva, a malquerença. Que experimentem a alegria… e não sentimentos rasos que só canceram o espírito e não será certamente o do Rui e o de quantos lhe querem bem.

'Tô certo ou tô errado?' (das falas de Sinhôzinho Malta). Acredito que os mesmos a quem dedico este alinhavo tenham alguma dificuldade com algumas palavras, lá dizia a minha avó que a ignorância é muito atrevida, mas esses que usem da ligeireza com que criticam tudo e todos, para procurar os sinónimos e assim sempre aprendem alguma coisa. Ou talvez não… para esses que esses um léxico acanhado basta."

Eis abaixo a partilha completa:

