A propósito da escolha do novo Papa, Leão XIV, Rui Oliveira Nunes não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma brincadeira a envolver o assunto do momento e o marido, Manuel Luís Goucha.

Trata-se de uma montagem na qual Goucha aparece como se tratasse do novo líder da Igreja Católica.

Desde logo, vários fãs reagiram colocando emojis a rir às gargalhadas.

Ora veja: