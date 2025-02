Com o Papa Francisco hospitalizado, uma vez que foi diagnosticado com uma bronquite há sensivelmente uma semana, já se pensa na possibilidade de surgir no futuro um novo líder da Igreja Católica, caso Francisco não melhore.

O assunto foi comentado por Manuel Luís Goucha numa conversa que teve com Fafá de Belém no seu programa das tardes na TVI.

"Estou preocupado com o próximo Papa porque pode haver aqui um retrocesso", realçou o apresentador.

"Se Deus quiser não", respondeu a artista brasileira, não contendo a gargalhada.

Veja aqui o momento.