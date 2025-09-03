Manuel Luís Goucha tem motivos para ter a autoestima reforçada perante as mais recentes notícias! O apresentador da TVI ganhou o primeiro lugar do concurso 'Sexy Platina' do jornal Correio da Manhã. Mas o mais engraçado desta situação é que o seu marido, Rui Oliveira, também ficou no pódio conquistando o terceiro lugar.

Nas redes sociais a cara da estação de Queluz de Baixo fez questão de brincar com a situação, referindo ainda que não se sente "sexy".

"Diz o dicionário que sexy é aquele que tem um encanto sedutor, que é sexualmente atraente, que apresenta um carácter erótico … tudo 'predicados' que sei não ter, nem faço questão, por isso não deixo de estranhar ter ganhado a eleição do mais sexy platina no evento que anualmente o Correio da Manhã organiza", começa por dizer o comunicador.

De seguida, Goucha agradece o título e deixa uma 'provocação' ao marido.

"Apesar de grato por quantos se deram ao trabalho e tiveram a simpatia de votar não posso deixar de aconselhar aos que não veem bem para irem ao Cacém e aos que veem desfocado para irem ao Chiado [alusão a uma campanha publicitária de uma ótica que protagoniza]. Ó Rui … então tu ficaste em terceiro?!", concluiu Manuel Luís Goucha.

Nos comentários da publicação há quem discorde do apresentador e faça questão de defender este prémio.

"A elegância e o bom gosto também pode ser sexy aos olhos de outros ...gostei desta nomeação e deste primeiro lugar", referiu uma seguidora.

"Sabes que ser inteligente, culto e interessante é muito sexy", escreveu a atriz Sofia Grillo.

"Digo-lhe de coração que está muito mais bonito, leve e elegante. O Goucha é como o vinho do porto, quanto mais idade melhor" refere ainda outra fã. "A sedução vem de um épico percurso de inteligência e essa também se trabalha. É muito sexy o nosso Goucha", escreveu também uma seguidora.

É de recordar que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira estão juntos há 26 anos e casaram a 6 de abril de 2018. Os dois conheceram-se na noite de Santo António, de 12 para 13 de junho.