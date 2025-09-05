Após a curva da vida de Bruna no 'Big Brother Verão', da TVI, Sérgio Rossi reagiu publicamente às revelações da antiga companheira e mãe da sua filha mais velha, Yara.

Bruna disse no reality show que viveu com o antigo companheiro e pai da filha uma relação tóxica e marcada por traições.

No seguimento destas declarações, o cantor foi contactado pelo Fama ao Minuto e abordou a polémica.

"Ambos sabemos porque terminei com o nosso relacionamento e também não vou ser eu que vou falar sobre o assunto, éramos dois miúdos. O facto de um juiz me ter dado a guarda total da minha filha diz muito sobre mim como homem e como pai", afirmou em exclusivo ao Fama ao Minuto.

O tema voltou agora a ser comentado no programa 'V+ Fama', do canal V+TVI, com Cláudia Jacques a criticar a cantora por ter "omitido" na curva da vida o facto de ter perdido a guarda da filha e a razão para tal ter acontecido.

A informação foi inicialmente avançada pela revista TV Guia e citada por Cláudia Jacques no programa do social. A socialite e comentadora explicou:

"Quando se separaram a menina tinha um ano e a guarda foi dada ao Sérgio. Sempre que o Sérgio ia entregar a menina, ela chorava muito, muito. Após verificarem com psicólogos o motivo pelo qual isso acontecia, perceberam que o namorado da altura da Bruna, não é o atual, era um bocadinho agressivo, alegadamente, na forma de lidar com a bebé. Quando a menina não correspondia aquilo que ele queria, fechava-a num quarto. E a menina ficava fechada num quarto a chorar tão pequenina, isso claro que traumatizou a menina. Por esse motivo, a partir dessa altura as visitas da menina à mãe eram sempre acompanhadas por um oficial de justiça".

Adriano Silva Martins, apresentador do formato, considerou igualmente "curioso" que Bruna não tenha falado desta alegada relação tóxica que teve depois do fim da união com Sérgio Rossi.

O apresentador contou ainda ter falado com o cantor, que lhe terá dito que não quer alimentar esta história "pelo bem da filha" - algo que também já tinha reforçado em declarações ao nosso site.

Cláudia Jacques fez ainda questão de esclarecer as afirmações de Bruna a respeito de ter saído sem nada após o fim da relação com Sérgio Rossi.

"Quando a Bruna diz que saiu sem nada, também é preciso referenciar que, na altura, a Bruna vivia com o Sérgio sem trabalhar. Era o Sérgio que sustentava os dois e a filha, ao separar-se naturalmente que sai sem nada. Se a casa era do Sérgio, se o dinheiro era o Sérgio que ganhava, é natural que tenha saído sem nada", completou a comentadora.