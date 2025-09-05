Tom Holland revelou anteriormente que sofre de dislexia, mas agora disse que também foi diagnosticado com PHDA.

"Tenho PHDA e sou disléxico, e às vezes acho que quando alguém me dá uma página em branco, isso pode ser um pouco intimidador. E às vezes deparamo-nos com estes desafios ao desenvolver uma personagem", confessou o ator - que dá vida ao Homem-Aranha - em conversa com o IGN enquanto falava da nova curta-metragem da LEGO, 'Never Stop Playing', sobre a importância da brincadeira.

Para o ator, brincar, de facto, "ajuda", e na curta-metragem da LEGO, o ator assume vários papéis - um jogador de futebol, um empreendedor de tecnologia, um herói de ficção científica, entre outros - enquanto jura "nunca" deixar de brincar.

“Qualquer maneira que tu, enquanto jovem ou adulto, possas interagir com algo que te force a ser criativo, a pensar fora da caixa e a fazer mudanças que podem ou não estar num manual de instruções, apenas promove uma criatividade saudável", refletiu. "E acho que quanto mais coisas destas fizermos, melhor", acrescentou.

Foi em julho de 2023 que Tom Holland falou sobre a sua luta contra a dislexia quando marcou presença no podcast 'On Purpose', de Jay Shetty. "Minha dislexia é apenas na minha ortografia", explicou.

Mas afinal, o que é o PHDA?

Trata-se de uma Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção "é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de manter o foco, regular impulsos e gerir a hiperatividade", como revelou recentemente a psicóloga Cátia Silva num artigo de opinião publicado em Lifestyle ao Minuto.

E o que é a dislexia?

Trata-se de um distúrbio genético cujas características fundamentais são a dificuldade para aprender a ler e escrever. O principal sintoma é a troca da ordem de certas letras ao escrever ou a ler.

Apesar das condições de saúde, Tom Holland está a construir uma carreira sólida do mundo da representação...

Aos 29 anos, Tom Holland já conta com vários projetos de sucesso no cinema. Depois da sua estreia no musical 'Billy Elliot the Musical', em 2008, no papel de Michael (melhor amigo de Billy), conseguiu o primeiro projeto no grande ecrã em 2012, no filme 'O Impossível', de Juan Antonio Bayona, com Naomi Watts e Ewan McGregor.

No ano seguinte, interpretou Isaac no filme 'How I Live Now'. Apareceu em quatro episódios da série 'Wolf Hall', de 2015, como Gregory Cromwell. Entre muitos outros projetos, em 2015 assinou contrato para seis filmes com a Marvel Studios para interpretar Peter Parker, o tão falado Homem-Aranha.

No próximo ano vai estrear 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' ao lado da namorada, Zendaya, que interpreta Michelle Jones (MJ).

Durante algum tempo, Tom Holland e Zendaya disseram que eram apenas amigos. No entanto, poucos meses depois dos seus personagens se terem beijado pela primeira vez no filme 'Homem-Aranha: Longe De Casa', de 2019, os atores foram apanhados a beijarem-se num carro, em julho de 2021. E foi desta forma que - para alegria dos fãs - foi confirmado o romance fora do grande ecrã.

