O evento “Melgaço em Festa 2025” vai decorrer com uma programação distribuída por vários locais do concelho. Estão previstos espetáculos musicais, atividades de recriação histórica, mercados temáticos, encontros com tradições locais e celebrações dedicadas à comunidade emigrante.

A abertura do festival será marcada pelo “Dia do Brandeiro”, a 2 e 3 de agosto. No dia 5, realiza-se a “Festa do Emigrante”, dedicada aos melgacenses que vivem fora do país e que regressam nesta altura do ano.

Entre 6 e 10 de agosto, o programa inclui concertos com nomes como Quim Barreiros, Emanuel, Teresa Salgueiro, Amália Hoje e Sons do Minho. No dia 7, Melgaço recebe o Festival Internacional de Folclore – “O Mundo a Dançar”, com a participação de grupos nacionais e estrangeiros.

De 8 a 10 de agosto, o centro da vila acolhe o Mercado Medieval, com animação, artesanato e recriações de época. No dia 9, realiza-se o Cortejo Histórico, que percorrerá as ruas com encenações inspiradas em episódios do passado local.

A edição termina com a “Festa C(r)asteja”, entre 13 e 15 de agosto, num conjunto de atividades centradas na zona histórica, com música, gastronomia e ações culturais.

O festival é promovido pelo Município de Melgaço e envolve associações locais, grupos culturais e entidades da região.