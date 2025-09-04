A vida é, na sua essência, uma sequência de movimentos. Nada permanece imóvel, nada se conserva para sempre. Mesmo quando acreditamos estar parados, o tempo continua a correr dentro e fora de nós. A mudança é a única certeza que temos, e, paradoxalmente, é também o que mais resistimos a aceitar.

Existem mudanças que esperamos com ansiedade, aquelas que planeamos cuidadosamente e que parecem surgir como fruto direto dos nossos esforços. Outras chegam como o vento súbito que derruba as folhas de uma árvore: inesperadas, repentinas, desarrumando os caminhos e desafiando a nossa sensação de controlo. Ambas, no entanto, fazem parte da mesma tessitura que compõe a vida.

Do ponto de vista psíquico, cada mudança implica um luto e um nascimento. O luto do que se vai, do que já não nos pertence e o nascimento daquilo que ainda não conhecemos. É nesse espaço intermédio, entre despedida e inauguração, que a alma se agita: algumas vezes com medo, outras com esperança, quase sempre com uma sensação de vertigem diante do desconhecido. No quotidiano, isso pode traduzir-se em insegurança, cansaço e/ou ansiedade. Mas também pode tornar-se a centelha que desperta a nossa criatividade e a coragem de reinventar a própria vida.

A grande aprendizagem está em compreender que a transitoriedade não é um acidente da existência, mas a sua própria natureza. Resistir ao fluxo é como tentar segurar a água entre os dedos: quanto mais força fazemos, mais depressa ela escapa. Aceitar a mudança não significa passividade, mas sim reconhecer que viver é entregar-se à corrente, confiando que cada porto a que chegamos faz parte da viagem que nos foi destinada.

Quando olhamos a vida por esse prisma, percebemos que não existe estabilidade sem transformação. Tudo o que nos acontece, as alegrias esperadas, os desafios imprevistos, os encontros e as despedidas, é apenas uma expressão da impermanência que nos molda. A vida é mudança e nós fazemos parte dela.