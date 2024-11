A diabetes, sobretudo quando não controlada, pode comprometer a saúde capilar. A condição afeta milhões de pessoas em Portugal e no mundo, e os seus efeitos vão além dos sintomas metabólicos, influenciando, inclusive, o crescimento e a resistência do cabelo.

5 impactos a ter em conta

Queda acelerada : A má circulação sanguínea, comum em pessoas com diabetes, pode comprometer a nutrição dos folículos capilares, levando a uma queda de cabelo acelerada e, até, a condições como a alopécia difusa. Crescimento capilar lento : Níveis desregulados de glicose podem impactar diretamente o ciclo capilar, tornando o crescimento mais lento e intermitente, o que pode intensificar a perceção da queda. Cicatrização comprometida : A diabetes pode retardar o processo de cicatrização do couro cabeludo e comprometer a resposta imunológica, aumentando o risco de inflamações e infeções no couro cabeludo. Ressecamento e fragilidade dos fios de cabelo : A diabetes altera o equilíbrio da hidratação corporal, levando ao ressecamento dos fios e incrementando a sua fragilidade. Alerta para diagnóstico precoce : Alterações como queda intensa e mudanças na textura do cabelo podem ser indicativos de problemas de saúde subjacentes, como a diabetes. É importante procurar avaliação médica para um diagnóstico precoce.

A importância do cuidado capilar para pessoas com diabetes

Por isso incentivamos todos os pacientes com diabetes a incluírem o cuidado capilar como parte do seu plano de bem-estar. Além do acompanhamento médico, a atenção às necessidades do cabelo e do couro cabeludo pode fazer a diferença na preservação de cabelos saudáveis!

Com esta campanha, esperamos sensibilizar as pessoas sobre a importância de cuidarem da saúde capilar, especialmente quando se trata de lidar com condições de saúde específicas como a diabetes. Queremos lembrar que a atenção aos sinais do nosso corpo é essencial para uma vida mais saudável.

E por isso convidamos todos a cuidarem da sua saúde de forma integrada e holística e a estarem atentos aos sinais de alerta que o seu cabelo pode transmitir, não descurando, claro, todos os tratamentos inerentes à saúde capilar que atualmente o mercado oferece e que contribuem ainda, indubitavelmente, para promover a confiança e a autoestima de todos.

Um artigo do médico Carlos Portinha, diretor clínico do grupo Insparya.