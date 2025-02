O inverno não afeta apenas a pele! O cabelo também sofre os impactos das temperaturas mais baixas: a humidade do ar, ambientes aquecidos e mudanças bruscas de temperatura podem ressecar o couro cabeludo, causando irritações ou descamações, aumentando a produção de sebo, obstruindo os folículos e, em casos mais graves, intensificando a queda. Assim, proteger o cabelo é essencial para mantê-lo bonito e, principalmente, saudável.

Descubra como os tratamentos avançados e cuidados diários adequados podem ajudar a combater os efeitos do inverno e cuidar da sua saúde capilar durante esta estação.

1. O impacto do frio no cabelo e no couro cabeludo

Cabelo fragilizado: O ar seco, típico do inverno, tanto no ambiente externo quanto em locais aquecidos, pode afetar a humidade natural dos fios de cabelo, tornando-os mais propensos à quebra.

Couro cabeludo sensível: Baixas temperaturas podem afetar o couro cabeludo, causando descamação ou caspa.

Redução da circulação sanguínea: O frio pode reduzir a circulação sanguínea no couro cabeludo, afetando a saúde dos folículos capilares.

2. Cuidados específicos para o cabelo no inverno

Hidratação intensiva: Utilizar máscaras capilares e produtos com ingredientes

hidratantes como óleos naturais e pantenol.

Proteção térmica: Evitar a exposição do cabelo a ventos frios e apostar em chapéus ou gorros com tecidos que não causem atrito.

Evitar água demasiado quente: Lavar o cabelo com água morna para não ressecar os fios e o couro cabeludo.

3. Alimentação e suplementação no inverno

Além dos tratamentos profissionais, a saúde do cabelo também depende de um estilo de vida equilibrado e de uma alimentação rica em nutrientes essenciais.

Vitamina B7 (Biotina): essencial para o crescimento dos fios de cabelo.

Vitaminas C e E: protegem contra os danos oxidativos e melhoram a circulação sanguínea no couro cabeludo.

Consumir essas vitaminas por meio de alimentos específicos ou suplementos indicados por um especialista contribui para cabelos mais fortes e brilhantes.

Dicas práticas

Vitamina A: regula a produção de sebo e previne que ressequem; encontrada em cenouras, espinafre e peixes gordurosos.

Vitamina D: estimula a circulação e melhora a saúde dos folículos; sintetizada com exposição solar ou encontrada no salmão e sardinha.

Vitamina E: melhora a circulação e combate os radicais livres; presente em abacate e nozes.

4. Produtos e Tratamentos Recomendados: como podem ajudar?

PRP (Plasma Rico em Plaquetas): Este tratamento utiliza componentes naturais do sangue, como fibrina, fibronectina, beta-catenina, fatores de crescimento, antioxidantes, entre outros, para estimular o crescimento capilar. Durante o inverno, o PRP fortalece os fios de cabelo e combate os efeitos do stress sazonal, promovendo a regeneração celular e capilar.

Mesoterapia Capilar MesoHair+: Tratamento não invasivo que injeta diretamente no couro cabeludo vitaminas, minerais, fatores de crescimento, antioxidantes, agentes antiandrógenos naturais, ácido hialurónico e aminoácidos essenciais. No inverno, a mesoterapia oferece resultados progressivos: caso inicie agora, os benefícios serão evidentes ao longo do ano.

MesoHair+ Home: Para quem prefere um tratamento em casa, o grupo oferece o kit MesoHair+ Home, que combina, tal como já acontece com a versão clínica, mais de 50 princípios ativos, incluindo ácido hialurónico, biotina e antioxidantes, aplicados com um dermaroller. Esse processo estimula a vascularização e promove um crescimento capilar saudável.

Champôs: Usar champôs adequados ao seu tipo de cabelo é fundamental para promover a saúde dos fios, manter o couro cabeludo saudável e restaurar a saúde capilar.

O inverno pode ser desafiante para a saúde capilar mas, com os cuidados certos, é possível manter os fios de cabelo saudáveis e bonitos durante a

estação mais fria do ano.

Cuidar do cabelo no inverno significa ir além da simples hidratação superficial. Tratamentos como PRP e Mesoterapia agem diretamente nas causas da queda e nos folículos, fortalecendo o couro cabeludo de dentro para fora. O inverno é o momento ideal para começar esse processo, garantindo resultados a longo prazo.

Um artigo do médico Carlos Portinha, diretor clínico do grupo Insparya.