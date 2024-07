A biotina é uma vitamina B essencial, vitamina B7, também conhecida como vitamina H. As enzimas responsáveis ​​pela saúde dos cabelos, pele e unhas dependem dela para funcionar, estimulando também a síntese de queratina.

A deficiência de biotina pode causar queda e enfraquecimento do cabelo. Por esta razão, os suplementos de biotina são úteis, pois aumentam o crescimento e o fortalecimento das fibras capilares. Mas o que há de verdade nisso?

Vários estudos demonstraram que a suplementação de biotina pode ajudar a estimular o crescimento do cabelo em pessoas com deficiência clínica de biotina ou que sofrem de alopécia.

Sabemos que a biotina promove o crescimento e a regeneração dos músculos, que também tem a ver com a síntese e oxidação das gorduras e que participa na formação da pele, das unhas e dos cabelos. Portanto, sua ação promove o fortalecimento dos cabelos e evita que fiquem fracos e quebradiços, ao mesmo tempo que melhora o estado dos folículos, que recebem o oxigénio e os nutrientes necessários. Além disso, a biotina incluída nos produtos capilares ajuda a regular a oleosidade e a caspa. Portanto, tudo parece indicar que é benéfico para a alopécia ou queda de cabelo.

Acelera o crescimento

Em pessoas com queda de cabelo temporária, estudos demonstraram que suplementos contendo biotina, administrados principalmente diretamente no couro cabeludo, como na nossa mesoterapia MesoHAir, melhoram significativamente o crescimento do cabelo após 90 dias. A biotina melhora a infraestrutura da queratina, proteína básica que compõe o cabelo, a pele e as unhas, podendo melhorar a saúde do cabelo, incluindo volume e cobertura do couro cabeludo.

A biotina, como vimos, também é conhecida como vitamina H ou B7. É uma vitamina solúvel em água que ajuda o corpo a metabolizar gorduras, carboidratos e proteínas. As vitaminas hidrossolúveis não são armazenadas no corpo, portanto sua ingestão diária é necessária. As células humanas não conseguem sintetizar vitamina B7. No entanto, as bactérias do corpo podem produzir biotina, e a vitamina está presente em muitos alimentos.

Os benefícios da Vitamina H (Biotina), além dos indicados, são:

Regula o metabolismo, usando gorduras, proteínas e carboidratos disponíveis para convertê-los na forma desejada de energia.

Protege o coração de possíveis problemas, estimulando o fluxo sanguíneo para este órgão.

Promove a função cerebral. O cérebro necessita de biotina para a formação da bainha de mielina, uma das substâncias gordurosas que o protege.

Reduz os níveis de açúcar no sangue, aumentando a produção de insulina.

Além disso, é benéfico para o sistema imunológico, auxilia na gravidez e na amamentação, alivia distúrbios alérgicos, repara tecidos e músculos e é até um aliado na perda de peso.

Contraindicações de biotina

Não existem contraindicações associadas ao uso da biotina, mas está comprovado que a ingestão de suplementos pode causar erros nos resultados de alguns exames laboratoriais.

A biotina é segura para a maioria das pessoas, desde que sejam seguidas as diretrizes de dosagem corretas. Se for aplicado na pele através de produtos cosméticos que o contenham, deve-se respeitar o percentual adequado: entre 0,0001% a 0,6%.

Se administrado por injeção, a dose recomendada também deve ser respeitada. Em qualquer caso, não devemos esquecer que tomar suplementos de biotina em excesso pode causar efeitos secundários nocivos. Alguns deles são: náuseas, dores de estômago e diarreia, acne, aborto espontâneo (gestantes devem evitar a ingestão de grandes quantidades de biotina) e alergias.

Alimentos com biotina

Entre os alimentos que fornecem biotina naturalmente em nossa dieta, destacam-se os peixes oleosos, que fornecem vitamina B7. Sardinha, atum ou salmão são ricos em biotina e também em ômega 3, outro nutriente essencial para os cabelos. Da mesma forma, as nozes são uma excelente fonte, assim como os ovos, laticínios e fígado bovino.

Existem suplementos de biotina em comprimidos, portanto, além de usar produtos para os cabelos, como champôs com biotina, podemos incluí-los na nossa alimentação diária.

O cabelo é muito sensível a qualquer deficiência nutricional. Se não nos alimentarmos adequadamente ou não sintetizarmos bem os nutrientes, é muito possível que vejamos isso refletido na saúde do nosso cabelo.

Embora a deficiência seja complicada por seguir uma dieta balanceada, a deficiência de biotina pode causar enfraquecimento ou perda de cabelo, sobrancelhas ou cílios como sintoma. Também é possível que soframos conjuntivites, episódios de dermatite seborreica ou percebamos sintomas neurológicos.

Colagénio ou biotina

O colagénio é uma proteína e um componente do tecido conjuntivo, enquanto a biotina é uma vitamina. Ambos desempenham um papel importante na saúde da pele e do cabelo, mas não está claro qual dos dois é objetivamente mais útil para melhorar a sua aparência.

Os champôs com biotina são uma boa forma de aplicar esse nutriente diretamente nos cabelos, embora exijam uso regular para ver os seus efeitos.

Além disso, podemos encontrar esta vitamina em tratamentos capilares de bioestimulação como mesoterapia capilar (MesoHair), entre outras vitaminas, proteínas e ingredientes como ácido hialurónico, diversos fatores de crescimento, antioxidantes, gotu kola, aminoácidos de queratina, extrato de ginkgo biloba e 5 inibidor da alfa-redutase, associado à alopécia androgénica.

A mesoterapia pode ser combinada com Plasma Rico em Plaquetas (PRP) ou laser de baixa frequência (Low Laser Therapy) para nutrir e rejuvenescer ao máximo os cabelos enfraquecidos.

A suplementação de biotina é muito importante para manter um cabelo saudável e resistente à queda. A forma mais eficaz de complementar o couro cabeludo e o cabelo é a aplicação direta de biotina no couro cabeludo na sua fórmula mais eficaz, a mesoterapia MesoHAir+, bem como com a utilização de champôs apropriados.

Lembre-se que as melhores vitaminas e minerais para o cabelo são a vitamina A, todas as vitaminas do grupo B, E e D e o ferro. O ideal é manter uma alimentação saudável e equilibrada.

Na nossa consulta de dermatologia capilar receberá informação comprovada sobre a utilidade da biotina para o cabelo e se é aconselhável incluí-la no seu tratamento para recuperar um cabelo forte e saudável.