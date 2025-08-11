Bruno de Carvalho foi expulso do 'Big Brother Verão' esta segunda-feira, 11 de agosto. O concorrente, de 53 anos, deu um pontapé nos pés de Afonso Leitão, que estava sentado numa cadeira, indo, desta forma, contra as regras do programa.

Depois deste momento, 'Big' referiu que o comportamento do ex-presidente do Sporting não deixou margem para dúvidas.

"As regras na minha casa são claras, as imagens não me deixam qualquer margem para interpretações poéticas de Bruno de Carvalho. Não me resta outra opção que não expulsá-lo, despeça-se dos seus colegas, abandone a minha casa", referiu 'Big'.

Em conversa com Maria Botelho Moniz, Afonso contou a sua versão dos factos.

O que contou Afonso?

"Eu e a Miranda costumamo-nos meter com o Bruno, da maneira como ele anda, em câmara lenta, e voltámos a fazer essa brincadeira por causa da prova semanal já que temos 30 segundos para estar vestidos. O Bruno levanta-se, vem na minha direção e dá-me o pontapé. Já tolerei ameaças do Bruno, já tolerei muita coisa. O Bruno teve muito mal e a Kina começou a gozar com a situação", referiu Afonso.

A versão de Bruno de Carvalho

Por outro lado, Bruno refutou. "Não tenho nenhuma reação, não. É como quiserem entender, não tenho nada a dizer [...] Eu já passei por isto, já passei por imagens de um dito túnel e só se resolveu em tribunal e onde eu ganhei. Não vou comentar, as pessoas que tirem as ilações que quiserem. [...] Eu sei qual era a minha intenção, não era dar pontapé nenhum, era ir-me embora. [...]

Não reparei que tinhas ali as pernas, estava calmo a brincar contigo. Se virmos nas imagens estavas com as pernas recolhidas e quando eu chego lá, esticaste as pernas, é só ver as imagens".

Depois de Bruno alegar que Afonso esticou as pernas de propósito, este pediu para ver noavamente as imagens que contrariam a versão do antigo presidente do Sporting.

O momento da expulsão

Depois da expulsão, Bruno de Carvalho referiu que não queria despedir-se de ninguém.

"Palhaçada. Não me quero despedir de ninguém. Esta produção é de bradar ao céus. No 'Dois às 10' ponho tudo em pratos limpos. [...] Chega de palhaçadas disto tudo. O que eles têm de dizer é que no meu contrato estava a saída. Isso é o que eles têm de dizer. É que no meu contrato estava a minha saída agora", referiu.

