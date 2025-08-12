Um dos temas na ordem do dia - no que aos reality show diz respeito - é a expulsão de Bruno de Carvalho do programa 'Big Brother Verão'. A decisão da Voz foi tomada depois do antigo presidente do Sporting (e atual DJ) ter dado um pontapé a Afonso Leitão na tarde desta segunda-feira, 11 de agosto.

Hoje, dia 12, Cristina Ferreira teve a oportunidade de comentar a expulsão no programa 'Dois às 10' durante a rubrica 'Conversas de Café', aproveitando para deixar um recado a Bruno.

"Espero que o Bruno venha cá, até porque ele disse que ia esclarecer tudo no 'Dois às 10' e que era aqui que ia pôr tudo em pratos limpos. Os pratos estão na máquina, estão lavadinhos, e portanto espero que o Bruno venha cá para podermos ter uma conversa, até porque há aqui acusações à produção dessa forma, estou cá eu para responder, porque sei tudo desde o primeiro dia", começa por dizer.

"Relembrar que fui eu que o convidei pela primeira vez para ir para um reality show e fui eu também que o defendi no dia em que ele foi expulso, porque tinha um processo contra ele aqui fora. Defendi-o, porque juntamente com a produção sabíamos aquilo que tinha acontecido dentro daquela casa", continua, lembrando a polémica que se viu envolvido no 'Big Brother 2020', ao ser acusado de ser agressivo com a ex-mulher, Liliana Almeida, sua namorada à época.

"O Bruno será nosso convidado, espero que ainda seja hoje, depende de sua excelência, se quiser ou não. As mensagens estão lá, o convite está feito, hoje, amanhã ou depois. O Bruno, quando quiser… Porque também é homenzinho suficiente para responder às perguntas que temos para lhe fazer", atira.

"Tenho muita pena, porque gosto muito do Bruno, porque acho que quando usa o seu lado de humor e quando está bem disposto… Lembro-me que quando ele entrou eram milhões de pessoas a ver todos os dias, porque de repente era uma pessoa que desconheciam de tão divertido que era", completa.

Por seu turno, Cláudio Ramos notou: "Acho que tem defeitos, tem qualidades, tem uma bagagem de uma vida cá fora que não é igual à das outras pessoas, mas que é um bom concorrente. Mas também acho que uma pessoa aos 52 anos de idade não vai aguentar tudo o que se faz lá dentro da mesma maneira que os miúdos mais novos".

O momento da expulsão do 'Big Brother Verão'

"As regras na minha casa são claras, as imagens não me deixam qualquer margem para interpretações poéticas de Bruno de Carvalho. Não me resta outra opção que não expulsá-lo, despeça-se dos seus colegas, abandone a minha casa": estas foram as palavras do Big ao anunciar a decisão de retirar Bruno de Carvalho da casa.

"Palhaçada. Não me quero despedir de ninguém. Esta produção é de bradar ao céus. No 'Dois às 10' ponho tudo em pratos limpos. [...] Chega de palhaçadas disto tudo. O que eles têm de dizer é que no meu contrato estava a saída. Isso é o que eles têm de dizer. É que no meu contrato estava a minha saída agora", referiu o ex-concorrente à saída.