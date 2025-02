Inês Margarida Martins e Bruno Lima foram deram as boas-vindas a Elisa no dia 24 de janeiro. Pais de primeira viagem, assim que a notícia do nascimento foi avançada, a criadora de conteúdos 'afastou-se' das redes sociais por uns dias, prometendo aos seguidores que, mais tarde, iria revelar alguns pormenores do parto.

Este sábado, 1 de fevereiro, Inês de 'Casados à Primeira Vista' falou pela primeira vez sobre "o parto do seu pacotinho de leite de morango", como a mesma caracteriza a bebé.

No vídeo, a influencer relata que o parto teve de ser induzido, "algo que nunca tinha imaginado que iria acontecer".

"Ela (a Elisa) estava quentinha, não lhe estava a apetecer vir cá para fora e, portanto, acabámos por marcar a indução para o dia 23 de janeiro, porque já estávamos com 41 semanas e 1 dia".

Na partilha, Inês Margarida Martins revelou ainda durante todo esse dia não sentiu quaisquer sintomas nem a dilatação aumentava. "Foram 12 horas sem nada acontecer".

