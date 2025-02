Inês Margarida Martins deu as boas-vindas à sua primeira filha no dia 24 de janeiro. Pouco mais de uma semana depois, a antiga concorrente de 'Casados à Primeira Vista' relatou os momentos que viveu durante o parto e o pós.

Inês relatou que o pós-parto foi das situações mais difíceis, tendo mesmo "corrido risco de vida" após a expulsão da bebé.

No vídeo publicado, a criadora de conteúdos explicou: "Para quem não sabe, depois do bebé cá fora, sai a placenta. E é suposto ela sair inteira, porém, não foi isso que aconteceu".

"Eu estava com muita hemorragia. Estive muito mais tempo na mesa do parto depois do expulsivo do que no expulsivo [...] Muito sangue, muito sangue, muito sangue e depois lá, supostamente, estancaram a coisa", prosseguiu, explicando que durante este tempo, a bebé esteve sempre com o pai, Bruno Lima.

Com a situação supostamente resolvida, Inês Margarida Martins teve então a pequena Elisa no colo e parecia estar tudo bem. Mas não foi bem assim.

"Durante a hemorragia, eu estava com muito, muito frio e a tremer toda. Na altura não fazia ideia, mas entretanto disseram-me que era uma coisa grave e que podia ter corrido risco de vida [...]. De repente, todos acionaram os sinais de emergência, mudaram-me de maca, vomitei não sei quantas vezes e fui direitinha para o bloco operatório", relatou, acrescentando que "ainda tinha um pedaço de placenta dentro" do útero.

No fim, tudo acabou bem, mas a situação transformou-se "num valente susto" para a família de Inês Margarida Martins e para Bruno Lima.

