José Castelo Branco pode respirar de alívio com uma pequena vitória que alcançou no âmbito de uma queixa-crime que o próprio e Marluce Revorêdo, sua amiga, fizeram contra Roger Basile, filho de Betty Grafstein, e a empresária Marcela Fernandes por abuso de confiança.

"A queixa-crime foi interposta pelo socialite e pela sua grande amiga Marluce Revorêdo, pela retenção de objetos pessoais", revelou Adriano Silva Martins, apresentador do programa do V+TVI.

"O 'V+Fama' sabe que o Ministério Público não só não pediu arquivamento da queixa, mas novos dados e detalhes sobre atuação do filho de Betty Grafstein e uma nova relação dos bens, alegadamente detidos, de Marluce", concluiu.

Recorde-se que o socialite acusou Roger e Marcela de se terem apropriado de bens no valor de dois milhões de euros.

Este afirma que a empresária - e sua ex-amiga - assim como filho de Betty ficaram com as suas malas onde guardava objetos pessoais de elevado valor, tendo-as depois levado para os Estados Unidos.

Uma vez que o tribunal retirou o passaporte a Castelo Branco, no âmbito do processo no qual foi acusado de violência doméstica, o socialite encontra-se impossibilitado de recuperar os seus bens - não apenas os que lhe foram levados, como os que guarda na casa onde vivia com Betty em Nova Iorque.